Familiares de mineros conmemoran tragedia en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Familiares de los 65 mineros fallecidos en el siniestro registrado en Pasta de Conchos aquel 19 de febrero del 2006, conmemoraron el Vigésimo Aniversario de aquella tragedia que dejó luto, dolor y un grito de justicia entre las víctimas indirectas.

La mañana de este jueves, viudas y representantes del Partido Comunista, se reunieron como cada año cerca de las 02:10 horas en el campamento que durante 20 años ha permanecido erguido en el exterior de la Unidad 8 del complejo de carbón.

Ahí, en vigilia, recordaron a los trabajadores fallecidos de los cuales han sido recuperados 25; posteriormente, durante la mañana, al grito de "Ni perdón ni Olvido", viudas y líderes sindicales continuaron exigiendo que caiga todo el peso de la ley contra los representantes de Grupo México, ya que consideran que fueron ellos los causantes de esta desgracia.

Elizabeth Catillo Rábago, Tomasita Almaguer y Guadalupe Díaz, de las cuales las últimas dos ya lograron tener de regreso los restos mortales de sus seres queridos y brindarles cristiana sepultura, dijeron que permanecerán en pie de lucha mientras Dios les dé vida y salud, además de brindar acompañamiento y empatía a quienes aún esperan a sus familiares.

Durante el transcurso del día, fue el Obispo Alfonso Miranda Guardiola de la Diócesis de Piedras Negras quien ofició cerca de las 09:30 horas la misa al interior de la mina donde se encontraban la mayoría de las familias y autoridades municipales, a fin de escuchar el mensaje de Monseñor.

Al filo del mediodía, fueron representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros afín a Napoleón Gómez Urrutia quienes, acompañados de las viudas, acudieron al altar de los mineros en los patios de la mina, a fin de colocar las ofrendas florales.

Mientras tanto, el pesar sigue oprimiendo corazones como aquel fatídico día de la tragedia ocurrida en Pasta de Conchos; los recuerdos se vienen a la memoria y cobran vida con la esperanza de ver esa luz al final del túnel donde la esperanza no muere y donde los familiares esperan escuchar de viva voz de las autoridades federales: "los recuperamos a todos".