Operan en Coahuila 222 anexos legales

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, dio a conocer que de acuerdo a datos de la dependencia, actualmente operan 222 anexos dedicados a la atención de adicciones en el estado, una cifra inferior a los cerca de 400 que se tenían considerados de manera inicial, luego de un proceso de revisión y verificación realizado a lo largo de 2025.

El funcionario explicó que esta reducción se derivó de un censo formal que permitió confirmar cuáles centros se encuentran realmente en funcionamiento, ya que muchos de ellos operan de manera temporal y dejan de brindar servicios al no cumplir con los lineamientos establecidos o por falta de consolidación.

De igual manera, indicó que el objetivo principal de este diagnóstico fue contar con datos precisos y actualizados: "Al inicio se tenía referencia de aproximadamente 400 centros, pero conforme avanzaron las inspecciones se comprobó que únicamente 222 continúan activos", puntualizó.

Acciones de la autoridad

Aguirre Vázquez señaló que las acciones de la dependencia se centran en verificar que los anexos cuenten con personal médico responsable, medicamentos, protocolos adecuados de atención y condiciones óptimas para salvaguardar la salud de los pacientes que reciben tratamiento.

Asimismo, aclaró que la supervisión de estos espacios se realiza de manera coordinada y no corresponde únicamente a la Secretaría de Salud, ya que también participan instancias como Protección Civil, Derechos Humanos, PRONNIF, la Fiscalía General del Estado e Infraestructura, cada una desde su respectivo ámbito.

Detalles confirmados

Finalmente, destacó que existe un comité interinstitucional encargado de coordinar las labores de revisión, seguimiento y atención a posibles irregularidades, lo que permite fortalecer la vigilancia y garantizar una atención más segura y adecuada en los centros de rehabilitación del estado.