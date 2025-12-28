Celebración navideña de la familia Mendoza une a Sabinas

El pino de la Familia Mendoza se consolida como símbolo de convivencia.

CARLOS MACIAS / LA VOZ

SABINAS, COAH.- La comunidad de Sabinas vivió once días de celebración y unión en torno al tradicional pino navideño de la Familia Mendoza, que cumplió su tercer aniversario. El evento se convirtió en un punto de encuentro para cientos de ciudadanos que acudieron a disfrutar de la iluminación y actividades que acompañaron la temporada decembrina.

¿Cómo ocurrió la celebración navideña?

Durante el festejo, el enorme pino brilló con mayor intensidad gracias a la participación de los asistentes, quienes con su presencia dieron vida a cada jornada. La familia organizadora expresó su agradecimiento a la población por acompañarlos, compartir sonrisas y emociones, y convertir cada momento en un recuerdo especial que permanecerá en la memoria colectiva.

Detalles de la clausura del evento

El cierre del evento fue descrito como un "abrazo colectivo", donde la magia de la Navidad se reflejó en la convivencia, la alegría y el entusiasmo de los presentes. Para los anfitriones, ver a las familias disfrutar juntas fue el mejor regalo de la temporada, reafirmando el espíritu comunitario que caracteriza a Sabinas.

Impacto en la comunidad

La iniciativa, que ha logrado consolidarse como una tradición local, busca fortalecer los lazos entre vecinos y ofrecer un espacio de celebración que trascienda lo meramente decorativo. El pino navideño, más que un símbolo, se ha convertido en un punto de referencia para la unión y la esperanza en la región.

Aunque el encuentro concluyó oficialmente, la Familia Mendoza anunció que el pino permanecerá encendido cada noche, visible desde las ventanas de los hogares sabinenses. Con ello, se pretende que la luz navideña continúe recordando que la magia de diciembre también se encuentra en los pequeños detalles que fortalecen la comunidad.