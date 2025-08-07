Emotiva coronación de la Reina del Adulto Mayor en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH. – En un emotivo y colorido evento lleno de alegría y orgullo, se llevó a cabo la coronación de la Reina del Adulto Mayor en el municipio de Múzquiz. La ceremonia fue encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada de la presidenta honoraria del DIF, Estela Dávalos, así como de la directora del DIF municipal Gabriela Maltos Estrada, y la coordinadora regional del DIF Estatal Zahide Habib.

La nueva soberana, Dora Lilia I, fue elegida mediante sorteo y coronada por la alcaldesa Jiménez Gutiérrez y Karla Gabriela Maltos, en medio de los aplausos y la ovación de los asistentes. Su simpatía, carisma y participación destacaron entre todas las participantes que representaron con orgullo a diversas comunidades del municipio.

Durante la ceremonia, el chambelán de la reina fue Ariel Rodriguez Sukue, quien acompañó con elegancia a la nueva soberana en el tradicional vals.

En su mensaje, Karla Gabriela Maltos Estrada, directora del DIF, expresó su agradecimiento y emoción:

"Buenas tardes a todos ustedes. Por este conducto quiero agradecer a nuestra alcaldesa, la Sra. Laura Jiménez, por todo el apoyo para que este evento del DIF se lleve a cabo. Muchas felicidades a la nueva reina del Adulto Mayor de nuestro hermoso municipio de Múzquiz, y a todas las hermosas embajadoras de cada comunidad por venir y engalanar esta noche con su presencia. Muchas felicidades y que Dios me las bendiga a todas. Disfruten al máximo esta noche. ¡Gracias!"

El evento, organizado por el DIF Municipal, reafirma el compromiso de la administración municipal con los adultos mayores, brindándoles espacios de reconocimiento, convivencia que continuaron con el programa "Unidos con Ritmo" que se celebra cada miércoles en la plaza principal de la Villa de Palaú y Múzquiz, el cual hoy amenizó el grupo Fan´s ante los cientos de asistentes que se dieron cita a tan memorable evento.