"Huevo y Leche" llega a San Tito: Mejora Coahuila refuerza apoyo alimentario en Allende

ALLENDE, COAH.— En la plaza de la colonia San Tito se llevó a cabo la entrega del programa alimentario "Huevo y Leche", una iniciativa de Mejora Coahuila que continúa brindando apoyo directo a cientos de familias, contribuyendo a su bienestar y a la economía del hogar.

El coordinador municipal de Mejora, Guadalupe José Zertuche, encabezó la actividad junto a la licenciada MariCarmen DLM, coordinadora regional de Mejora Coahuila, además de regidores de la administración municipal, coordinadores de zona, el exalcalde Luis Reynaldo Tapia y beneficiarios que acudieron a recibir el apoyo.

El programa, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, mantiene presencia en todo el estado y se consolida como una herramienta efectiva para mejorar la alimentación de las familias coahuilenses.