Encontronazo, deja 2 heridos; en carretera El Sauz-Palaú

VILLA DE LAS ESPERANZAS, COAHUILA.- Una familia que viajaba en un vehículo Chevrolet Malibu color guindo, se estampo contra una camioneta Dodge Ram color dorada modelo 1990, el conductor Luis Salazar Oviedo al parecer viajaba alcoholizado, resultó con lesiones así como una menor de la familia que viajaba en el vehículo.
En el Chevrolet Malibu viajaba Raúl Eduardo Ramírez de 35 años originario de Nava Coahuila, su hija Alexa Ixane Ramírez y su hijo Mateo Ramírez Aranda, así como su esposa Sandra Juanita Aranda, de este vehículo un menor resulto con lesiones y fue atendido por paramédicos de Barroteran y trasladada a un hospital.
Raúl Eduardo Ramírez manifestó que viajaban de sur a norte cuando fueron impactados de frente por una camioneta pick up ocasionándoles graves daños, el conductor de la camioneta se negó a ser atendido por un médico.
El conductor de la camioneta Dodge Ram de 35 años es originario de esta Villa, con domicilio en calle 30 de abril s/n, elementos de seguridad publica tomaron nota de lo sucedido para delimitar responsabilidades.