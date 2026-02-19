Claudia Sheinbaum se reunirá con familias de mineros en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Tomasita Martínez Almaguer, viuda del minero Gil Rico Montelongo, informó que será este viernes cuando la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, arribe a la mina Pasta de Conchos para sostener un encuentro con las familias de los trabajadores fallecidos en la tragedia ocurrida hace 20 años.

La visita estaba prevista inicialmente para el 19 de febrero, fecha en que se conmemora el siniestro, sin embargo, debido a la realización de diversas ceremonias oficiales, se decidió posponer la llegada de la mandataria federal para el día siguiente.

"Para mí fue mejor, porque aquí estamos hoy en esta ceremonia y mañana nos reuniremos con la Presidenta en punto de las 14:00 horas, a un lado de las rampas de Pasta de Conchos", expresó Martínez Almaguer, quien destacó que el encuentro será privado y permitirá a las familias plantear directamente sus demandas de justicia.

La presencia de la jefa del Ejecutivo federal en la Región Carbonífera representa un gesto de acompañamiento hacia las viudas y familiares de los 65 mineros que perdieron la vida en el accidente de 2006, tragedia que aún permanece en la memoria colectiva y en la exigencia de que no quede impune.

Con este encuentro, las familias esperan que se refuercen los compromisos de verdad, justicia y reparación, así como la atención a las demandas históricas que han mantenido viva la lucha por Pasta de Conchos.

La visita de Claudia Sheinbaum se convierte en un momento clave para reafirmar la responsabilidad del Estado frente a una de las mayores tragedias mineras del país.