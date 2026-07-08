Múzquiz refuerza su seguridad pública con nuevos elementos

MÚZQUIZ, COAH.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal fortalecerá la corporación con la incorporación de nuevos elementos, además de la entrega de uniformes, equipamiento con cámaras de solapa, armamento y parque vehicular, informó el director de la dependencia, licenciado José Ponce Sánchez.

El funcionario precisó que 20 aspirantes, entre hombres y mujeres, ya fueron evaluados y actualmente se encuentran en espera de los resultados de los exámenes de control y confianza, requisito indispensable para continuar con el proceso de contratación.

Explicó que, una vez obtenidos los resultados, se procederá a la incorporación de quienes acrediten las evaluaciones y posteriormente recibirán la capacitación correspondiente para desempeñar sus funciones.

Ponce Sánchez destacó que la corporación ya cuenta además con 30 cámaras de solapa, utilizadas por los oficiales durante sus intervenciones, además de que las patrullas están equipadas con dispositivos de video que permiten monitorear las actividades operativas en tiempo real.

Añadió que el Gobierno Municipal contempla la entrega de nuevos uniformes, así como el fortalecimiento del parque vehicular y el suministro de armamento y municiones para mejorar la capacidad de respuesta de los elementos.

Finalmente, señaló que también se han mejorado las prestaciones laborales del personal. Recordó que el año pasado los policías municipales recibieron un incremento salarial de 2 mil pesos, con el respaldo de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, como parte de las acciones para fortalecer la seguridad y dignificar el trabajo de los oficiales en beneficio de la población de Múzquiz.