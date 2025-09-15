Procesan a joven por homicidio calificado.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Por el delito de homicidio calificado, cometido con ventaja y brutal ferocidad, es procesado Ernesto N de 22 años de edad, tras cumplimentarse un mandamiento judicial emitido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral.

La orden fue ejecutada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

El presunto responsable, originario de la comunidad de Los Negros Mascogos, enfrenta cargos por la muerte de José Luis Coronado Romo, quien fue localizado sin vida en un camino rural que conduce al predio conocido como El Atascoso.

Trascendió en su momento que el crimen se cometió con extrema violencia, lo que agravó la tipificación del delito.

Las investigaciones iniciaron tras el hallazgo del cuerpo, lo que movilizó a peritos y agentes ministeriales para recabar pruebas en el lugar de los hechos.

Gracias a las diligencias realizadas, se logró establecer la posible participación de Ernesto N en el homicidio, lo que derivó en la solicitud de una orden de aprehensión.

La detención del imputado se llevó a cabo en céntricas calles de la colonia Infonavit-Reforma, al sur-oriente de la cabecera municipal de Múzquiz.

El operativo fue realizado sin incidentes, y el detenido fue trasladado de inmediato ante la autoridad judicial.

Hasta el momento, el proceso penal continúa en curso, mientras la Fiscalía recaba más elementos para fortalecer la acusación. La comunidad permanece atenta al desarrollo del caso, que ha generado consternación por la violencia con la que se perpetró el crimen.