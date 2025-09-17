Protección Civil Garantiza Evento Sin Incidentes en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La tradicional quema de pólvora durante los festejos del Grito de Independencia se llevó a cabo sin contratiempos en el municipio de Múzquiz, informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

El espectáculo de fuegos pirotécnicos iluminó el cielo sin que se registraran incidentes, lo que permitió a las familias disfrutar de la celebración con tranquilidad el pasado 15 de septiembre.

El funcionario detalló que se utilizaron aproximadamente 50 kilos de pólvora para el evento de la Presidencia Municipal, además de distribuir estratégicamente en comunidades rurales y minerales.

Esta planificación permitió que el espectáculo llegara a distintos puntos del municipio, fortaleciendo el sentido de unidad y celebración entre los habitantes.

En el caso específico de la ciudad de Múzquiz, la presentación de los fuegos artificiales tuvo una duración de entre siete y diez minutos, ofreciendo un despliegue visual que fue recibido con entusiasmo por los asistentes.

Guajardo Loo destacó que no se presentaron situaciones adversas durante el evento, lo que refleja el éxito de las medidas preventivas implementadas.

La pólvora fue colocada a espaldas de la presidencia municipal, en un área previamente delimitada y bajo estricta vigilancia. Elementos de seguridad estuvieron presentes en todo momento, garantizando que el espectáculo se desarrollara conforme a los protocolos establecidos por Protección Civil.

Finalmente, el director reconoció el trabajo coordinado entre las distintas dependencias municipales, cuyo esfuerzo conjunto permitió que la celebración patriótica se viviera en un ambiente seguro y festivo.

Con este resultado, Múzquiz reafirma su compromiso con la organización responsable de eventos públicos que fortalecen la identidad nacional.