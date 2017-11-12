Exigen transporte para trabajadores

SABINAS, COAH.- La Dirección de Protección Civil Municipal, inspeccionará el transporte de personal de las compañías mineras para garantizar la seguridad de los trabajadores, indicó José Pichardo González, titular de la dependencia.

Dijo que se busca que no trasladen a los trabajadores de manera masiva en camionetas Pick Up y sí en unidades tipo Van o camionetas cerradas con sus respectivos asientos.

Mencionó que ya se tiene un plan de trabajo que inicia la próxima semana con visitas y recomendaciones a los dueños de las minas.

Supervisarán también que los trabajadores estén dados de alta ante el IMSS y que las empresas proporcionen herramientas de trabajo y de seguridad.