Éxito en la Feria del Hueso de Múzquiz con saldo blanco

La tradicional Feria del Hueso, celebrada en los cementerios del municipio de Múzquiz con motivo del Día de Muertos, concluyó con saldo blanco, según informó el ingeniero Víctor Guajardo Loo, director de Protección Civil Municipal.

El evento reunió a miles de personas que acudieron a rendir homenaje a sus seres queridos, sin que se registraran incidentes.

De acuerdo con el reporte oficial, brindado por parte del funcionario municipal, más de 5 mil visitantes acudieron a los distintos panteones del municipio.

La ausencia de percances se atribuye a la eficaz coordinación entre cuerpos de emergencia, elementos de vialidad y personal de Seguridad Pública, quienes mantuvieron presencia constante en los accesos y alrededores de los cementerios.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez giró instrucciones precisas para reforzar la vigilancia en los panteones, especialmente en la cabecera municipal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes. La medida incluyó patrullajes preventivos y puntos de control en zonas de alta afluencia.

Además, se implementaron revisiones en los puestos de venta de alimentos instalados en las inmediaciones de los cementerios. Estas acciones buscaron evitar incidentes relacionados con la manipulación de productos, así como asegurar condiciones sanitarias adecuadas para los consumidores.

Las autoridades locales agradecieron la colaboración de la ciudadanía y destacaron el comportamiento ejemplar de los asistentes. Con este resultado, Múzquiz reafirma su compromiso con la preservación de las tradiciones, en un entorno seguro y ordenado para todas las familias.