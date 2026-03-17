Fallece Fidencio Ramos tras atropello en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- Tras varios días de agonía, falleció Fidencio Ramos Esparza, un adulto mayor de 66 años, quien fue atropellado el pasado fin de semana sobre la carretera federal 57 que conecta con la Calzada Siete.

De acuerdo con los primeros reportes, Ramos Esparza sufrió una fractura craneoencefálica además de múltiples heridas en distintas partes del cuerpo.

La gravedad de las lesiones obligó a que fuera atendido de inmediato por paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron inicialmente al Hospital General de Nueva Rosita.

Sin embargo, debido a la complejidad de su estado de salud, horas más tarde fue enviado al Hospital General de Piedras Negras, donde lamentablemente perdió la vida pese a los esfuerzos médicos por salvarlo.

Acciones de la autoridad

En torno al presunto responsable del atropello, la Agencia Investigadora del Ministerio Público informó que ya se encuentra bajo investigación y será judicializado por el delito de homicidio culposo.

Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente y determinar la responsabilidad legal correspondiente.

Reacciones de la comunidad

Mientras tanto, la comunidad exige mayor seguridad en la transitada carretera federal 57, donde aseguran que los accidentes son frecuentes debido al alto flujo vehicular y la falta de precaución de algunos conductores.