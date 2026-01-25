Juan Carlos N. pierde la vida tras accidente en motocicleta

NUEVA ROSITA, COAH.- Autoridades confirmaron este domingo el fallecimiento de Juan Carlos N., de 37 años, quien permanecía hospitalizado en estado crítico tras un accidente de motocicleta ocurrido en la intersección de la avenida 5 de Febrero y Moctezuma, en la zona centro de la Villa de Palaú. El ciudadano había sido ingresado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Nueva Rosita, donde finalmente perdió la vida.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima viajaba como acompañante en una motocicleta cuando se produjo el percance que le ocasionó lesiones de gravedad, entre ellas un traumatismo craneoencefálico severo. La magnitud de las heridas complicó su recuperación desde el primer momento.

Tras el accidente, Juan Carlos fue trasladado de urgencia al hospital del IMSS en Palaú y posteriormente canalizado a Nueva Rosita, donde permaneció bajo constante vigilancia médica. A pesar de los esfuerzos del personal de salud, su estado no mostró mejoría significativa.

El diagnóstico médico reveló que el traumatismo craneoencefálico mantenía al paciente en condición crítica, lo que obligó a un seguimiento permanente. Sin embargo, su salud se deterioró progresivamente hasta que este domingo se confirmó su deceso.

El sitio del accidente, ubicado en la intersección de las avenidas 5 de Febrero y Moctezuma, quedó bajo resguardo de las autoridades para la recopilación de evidencias y elaboración de los peritajes correspondientes.

Las corporaciones de seguridad y tránsito mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del hecho y deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas se emitan los informes oficiales que permitan esclarecer lo ocurrido.