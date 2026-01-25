Sari Pérez invita a ciudadanos a pagar impuesto predial en Frontera

Frontera, Coah.- La Presidencia Municipal de Frontera, encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, hizo un llamado a las y los ciudadanos a aprovechar la última semana de enero para realizar el pago del Impuesto Predial, periodo en el que continúa vigente el descuento del 40 por ciento para casa habitación, además de la participación en la rifa del contribuyente cumplido.

La alcaldesa destacó que, durante los primeros 20 días de este 2026 se ha registrado una respuesta muy positiva por parte de la ciudadanía, lo que se ha traducido en una muy buena recaudación. Este comportamiento, señaló, refleja la confianza de las y los fronterenses en su gobierno y su compromiso con el crecimiento de la ciudad.

Asimismo, recordó que durante el mes de enero se mantiene el 15 por ciento de descuento en el pago del Predial para empresas, negocios, lotes baldíos y predios rústicos y urbanos. De igual forma, continúa vigente la cuota anual preferencial de 94 pesos para personas adultas mayores, pensionadas, jubiladas y personas con discapacidad, aplicable a la vivienda que habitan.

Pérez Cantú subrayó que el pago responsable del Predial se convierte directamente en obras, servicios y acciones que benefician a toda la comunidad, como pavimentación, recarpeteo, rehabilitación de espacios públicos, infraestructura urbana y programas comunitarios que mejoran la vida diaria de las familias fronterenses.

Finalmente, la alcaldesa agradeció a quienes ya cumplieron con esta responsabilidad ciudadana e invitó a quienes aún no lo han hecho a sumarse en esta última semana de descuentos. Reiteró que su administración seguirá trabajando con orden, transparencia y cercanía, asegurando que cada peso recaudado regrese a la ciudad en resultados visibles y desarrollo para Frontera.