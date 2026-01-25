Cuatro Ciénegas: Entregan apoyos y servicios a comunidades rurales

Cuatro Cienegas, Coah. - Con el propósito de acercar apoyos y servicios a las familias de las comunidades rurales, se llevó a cabo un recorrido por distintos ejidos del municipio de Cuatro Ciénegas, como parte de las acciones encaminadas a atender de manera directa a todos los sectores de la población.

En esta jornada participaron de forma coordinada los departamentos de Desarrollo Social, Salud, PRONNIF, Protección Civil y Seguridad Pública, sumando esfuerzos para brindar una atención oportuna, cercana e integral a las principales necesidades de las comunidades rurales.

Durante el recorrido se visitaron los ejidos Palomas, Madero, Morenas y Campizal, donde se hizo la entrega de apoyo alimentario, la aplicación de vacunas y se brindó atención preventiva, así como orientación y acompañamiento en temas de salud, protección de niñas, niños y adolescentes, además de acciones enfocadas a la prevención y la seguridad.

Estas visitas permiten escuchar de manera directa las inquietudes y necesidades de la población, fortalecer la cercanía con las comunidades y dar respuesta a las familias, reafirmando el compromiso de mantener una presencia constante en los ejidos del municipio.

Las acciones continuarán con la visita a los demás ejidos, dando seguimiento a estas jornadas, acercando apoyos y servicios a un mayor número de familias, con el objetivo de mejorar su bienestar y calidad de vida.