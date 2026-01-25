Autoridades de Frontera buscan unidad de transporte escolar irregular

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera mantiene la búsqueda de una unidad de transporte escolar irregular que ha logrado evadir la supervisión desde el año pasado, al suspender temporalmente el servicio cada vez que detecta operativos en su contra.

El director de la dependencia, José Ibarra Guajardo, informó que el chofer de esta unidad "patito" opera principalmente en la ruta de la colonia Borja y, al saber que es buscado por las autoridades, transfiere a sus alumnos a conductores de otras rutas que sí trabajan dentro de la legalidad, con el fin de evitar ser sancionado.

"Esto nos lo dieron a conocer los mismos choferes de transporte que sí están adheridos a una base, pues mencionan que la unidad está rotulada pero no pertenece a ninguna organización", dijo el director.

Advirtió que resulta altamente riesgoso que esta unidad continúe prestando el servicio sin contar con la documentación correspondiente y, sobre todo, sin un seguro que respalde a los menores en caso de un accidente, ya que se trata de niños a los que se está trasladando de manera irregular.

Ante esta situación, Ibarra Guajardo hizo un llamado a los padres de familia para que revisen cuidadosamente el transporte escolar que contratan para sus hijos, verificando que las unidades estén debidamente registradas y adheridas a una base, a fin de prevenir incidentes y garantizar la seguridad de los estudiantes.