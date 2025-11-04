Contactanos
Coahuila

Hombre muere tras ser embestido por vehículos en Palaú

Un hombre perdió la vida al ser embestido por dos vehículos en la carretera estatal número 53 en Palaú, Coahuila

Por Teresa Muñoz - 04 noviembre, 2025 - 07:42 p.m.
Hombre muere tras ser embestido por vehículos en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre perdió la vida al ser embestido por dos vehículos en hechos registrados la noche del lunes sobre la carretera estatal número 53, tramo Palaú-San Juan.

El occiso, quien se desplazaba en dirección de norte a sur a bordo de una motocicleta, fue identificado en su momento con el nombre de Ricardo N., originario de la ciudad de Nueva Rosita.

Su cuerpo fue desplazado a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte, confirmó el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación en torno a lo sucedido, recabando indicios para esclarecer la situación donde trascendió que el conductor de un automóvil Jetta color azul impactó por alcance al motociclista quien, a su vez, al perder el control invadió el carril de circulación en dirección de sur a norte, siendo embestido por una camioneta Ford Bronco, color blanco, tripulada por una dama que se dirigía a la ciudad de Melchor Múzquiz.

Finalmente, el delegado informó que Ricardo N. murió a causa de un shock hipovolémico debido al doble impacto del que fue objeto por dos vehículos.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados