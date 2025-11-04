Hombre muere tras ser embestido por vehículos en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un hombre perdió la vida al ser embestido por dos vehículos en hechos registrados la noche del lunes sobre la carretera estatal número 53, tramo Palaú-San Juan.

El occiso, quien se desplazaba en dirección de norte a sur a bordo de una motocicleta, fue identificado en su momento con el nombre de Ricardo N., originario de la ciudad de Nueva Rosita.

Su cuerpo fue desplazado a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas de la muerte, confirmó el licenciado Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera.

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación en torno a lo sucedido, recabando indicios para esclarecer la situación donde trascendió que el conductor de un automóvil Jetta color azul impactó por alcance al motociclista quien, a su vez, al perder el control invadió el carril de circulación en dirección de sur a norte, siendo embestido por una camioneta Ford Bronco, color blanco, tripulada por una dama que se dirigía a la ciudad de Melchor Múzquiz.

Finalmente, el delegado informó que Ricardo N. murió a causa de un shock hipovolémico debido al doble impacto del que fue objeto por dos vehículos.