Ingresa Frente Frío No. 32

NUEVA ROSITA, COAH.- Durante las primeras horas del fin de semana ingresó al estado de Coahuila el Frente Frío Número 32 de la temporada invernal, fenómeno que ha traído consigo descenso no tan marcado de temperatura sin provocar hasta el momento, condiciones adversas para la población.

El director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco, informó que los remanentes de este sistema, se prevé, provoquen un nuevo descenso en los termómetros, acompañado de lluvias de ligeras a moderadas en distintas regiones.

Méndez Pacheco exhortó a la población a extremar precauciones, proteger a menores y adultos mayores, y evitar la exposición prolongada al frío para prevenir enfermedades respiratorias que suelen incrementarse en estas condiciones.

Cabe señalar, a pesar de que los albergues municipales se mantienen activos, la asistencia ha sido mínima, pero, se sigue atendiendo a las personas más vulnerables.

Las autoridades reconocen que pocas personas han decidido acudir a los refugios temporales, pues muchos ciudadanos se niegan a abandonar sus hogares por temor a dejarlos solos.