Vientos fuertes causan caída de árboles en San Juan de Sabinas

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- Las fuertes ráfagas de viento registradas en los municipios de esta cuenca dejaron una serie de afectaciones, principalmente el desprendimiento de árboles en algunos sectores.

En el municipio de San Juan de Sabinas se reportó el colapso de un árbol sobre el libramiento norte, sin causar daños a los automovilistas que circulaban por dicho tramo carretero, informó el director de Protección Civil Municipal, Federico Méndez Pacheco.

Por lo que corresponde al municipio de Sabinas, cuadrillas municipales retiraron árboles colapsados en algunos planteles educativos, además de infraestructuras en riesgo, para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

En cada uno de los municipios desplegaron operativos de atención inmediata para mitigar los riesgos provocados por las condiciones climatológicas.

Entre los servicios prioritarios en Sabinas, las corporaciones atendieron una llamada de auxilio en la Escuela Primaria Patricio Flores Zambrano, donde la fuerza del viento provocó la caída de árboles en el interior del plantel.

En el lugar realizaron las maniobras pertinentes de corte y retiro del árbol colapsado, asegurando el área para proteger el bienestar y la tranquilidad de alumnos, docentes y padres de familia.

De igual forma, las brigadas de auxilio atendieron un incidente sobre la calle Zaragoza, en la zona centro, donde el letrero de un negocio de comida resultó severamente afectado y con riesgo de desprenderse, procediendo a su retiro preventivo para evitar accidentes con transeúntes y automovilistas.

En la colonia Los Montes se retiró otro árbol que colapsó a causa del viento, liberando la vía pública y eliminando cualquier condición de peligro para los vecinos del sector.

Las autoridades mantendrán el monitoreo permanente del clima a través de la Coordinación de Protección Civil, reiterando el llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo en las líneas de emergencia y a extremar precauciones ante la presencia de vientos fuertes en la región.