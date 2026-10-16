Manolo Jiménez Salinas critica la deuda pública de 10 billones en Coahuila

SALTILLO, Coah. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, cuestionó el manejo de las finanzas públicas durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, al asegurar que su administración generó una deuda de 10 billones de pesos, equivalente, según dijo, al endeudamiento acumulado por México en las cuatro décadas anteriores.

El mandatario estatal calificó como "criminal" la conducción de los recursos públicos durante ese periodo y advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, representa el crecimiento de las obligaciones financieras del país.

Sus declaraciones se produjeron después de la aprobación en lo general de la Ley de Ingresos de 2027 por parte de legisladores de Morena. El paquete contempla ingresos presupuestarios por 10.6 billones de pesos, un techo de endeudamiento interno neto de 1.7 billones de pesos y la posibilidad de contratar deuda externa por hasta 13,500 millones de dólares.

Jiménez Salinas sostuvo que el monto de la deuda que atribuye al gobierno de López Obrador es comparable con la acumulada por las administraciones federales anteriores, desde los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría hasta el de Enrique Peña Nieto.

"Si tú juntas todas las deudas desde Díaz Ordaz o López Portillo, Luis Echeverría, hasta el presidente Peña, es igual que la deuda que dejó el expresidente López Obrador. Diez billones de pesos dejó López Obrador", expresó.

El gobernador reprochó que el gobierno anterior recurriera a un endeudamiento de esa magnitud, pese a sus críticas contra las administraciones que lo precedieron.

"La forma de administrar los recursos de este país en el sexenio pasado fue criminal", afirmó.

También advirtió que las finanzas nacionales atraviesan un escenario complejo, en el que intervienen factores relacionados con el Banco de México y el manejo de los recursos públicos. En ese contexto, consideró riesgoso intentar contener las presiones económicas sin una estrategia adecuada.

El mandatario señaló que los gobiernos pueden emprender proyectos de gran alcance y desarrollar infraestructura, siempre que las inversiones se realicen con planeación, controles presupuestales y mecanismos de vigilancia.

"Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que hacerlas ordenadamente, con buena administración, con un buen manejo, con una buena supervisión, con una buena auditoría", manifestó.

Asimismo, cuestionó las prácticas administrativas que, desde su perspectiva, permitieron ejercer recursos sin observar debidamente las leyes, los reglamentos y los mecanismos de control, incluidos los fideicomisos.

Finalmente, Jiménez Salinas afirmó que Coahuila tiene condiciones para aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento económico, aunque consideró necesario agilizar las acciones que permitan concretarlas.