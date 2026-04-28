Sin afectaciones tras granizada en San Juan de Sabinas, informa Protección Civil

NUEVA ROSITA, COAH.- La lluvia y granizada registrada en el Municipio de San Juan de Sabinas este pasado lunes no dejó afectaciones materiales ni personales.

Así lo informó el director de Protección Civil, Federico Méndez Pacheco, quien destacó que, pese a la intensidad de la precipitación, no recibieron reportes ciudadanos por daños.

El funcionario explicó que se detectaron dos celdas de tormenta en la región; la primera se disipó rápidamente, mientras que la segunda dejó una estela de granizo.

Aunque en la mayoría de los sectores los granizos eran pequeños, en algunos puntos se observaron un poco más grandes, sin que esto generara incidentes de consideración.

De acuerdo con las instrucciones del alcalde Oscar Ríos Ramírez, Protección Civil se mantuvo en alerta para atender cualquier eventualidad.

El personal monitoreó la trayectoria de la tormenta, que se presentó principalmente en Nueva Rosita y áreas rurales, donde se registró una lluvia cercana a una pulgada y media en menos de una hora.

En Sabinas, en cambio, apenas se presentó una ligera llovizna que se disipó rumbo a la Presa Don Martín, en Juárez, Coahuila.

Méndez Pacheco recordó que entre marzo y junio suelen presentarse tormentas acompañadas de granizo, por lo que es fundamental que la población tome precauciones.

Señaló que, muchos ciudadanos intentaron proteger sus vehículos, pero subrayó que lo más importante es resguardar la seguridad personal y evitar exponerse en la vía pública durante estos fenómenos.

Finalmente, destacó que una hora antes de la granizada se emitió una prealerta a través de la página oficial del municipio, exhortando a la población a permanecer en lugares seguros.

"La prevención es clave, y nuestra prioridad es la integridad de las personas", puntualizó el director de Protección Civil.