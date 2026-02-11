Múzquiz se prepara para la feria artesanal

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El municipio de Múzquiz se prepara para recibir la Tercera Edición de la Feria Artesanal, organizada por Dulce Herrera y la maestra Katia Jiménez, quienes anunciaron que el evento tendrá lugar el próximo 14 de febrero en el Restaurante Gertrudis, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

La feria busca promover el talento local y ofrecer un espacio de convivencia cultural en una fecha especial. Las organizadoras detallaron que se contará con una gran variedad de productos artesanales, entre ellos talabartería, bisutería, velas, aceites, repostería, todo elaborado de manera tradicional. La intención es que los asistentes encuentren artículos únicos y de calidad, que reflejen la creatividad y el esfuerzo de los artesanos de la región.

Se espera la participación de alrededor de 25 artesanos, de los cuales 15 ya confirmaron su asistencia. Además, podría sumarse un grupo de mujeres dedicadas al bordado, lo que ampliaría la oferta de productos disponibles. El registro para quienes se inscribieron como expositores fue completamente gratuito, lo que facilitó la inclusión de más creadores locales.

Como incentivo adicional, el Restaurante Gertrudis ofrecerá un 50 por ciento de descuento en todos sus platillos durante la feria. Asimismo, se anunció un festival artístico con la presentación de Rosy Garza y su grupo de Jazz, quienes amenizarán la jornada con música en vivo, reforzando el ambiente festivo y cultural del evento. La feria se desarrollará en un horario de 09:00 a 18:00 horas, en la sede ubicada en calle Hidalgo esquina con Socorro, número 114 al sur, a dos cuadras de la plaza principal.

Las organizadoras adelantaron que el día 15 de febrero podrían participar en actividades en Pirineos o en el evento de Autos Clásicos en Sabinas, extendiendo así la promoción de la artesanía local a otras comunidades.