Laura Jiménez encabeza anuncio de la Feria Santa Rosa de Lima 2025

Múzquiz, Coah.- La esperada Feria de Santa Rosa de Lima 2025 está cada vez más cerca, y este día se llevó a cabo la presentación oficial de su cartelera artística, en un evento encabezado por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada por la Secretaria de Turismo del Estado, Cristina Amezcua; la Subsecretaria, Diana Haro; el Presidente del Comité de Feria, Javier García Ochoa; el Director de Turismo Municipal, Carlos Castro; y la Directora del Reinado, Amira Flores.

Durante la presentación se dieron a conocer los artistas y agrupaciones que formarán parte de esta gran celebración que se llevará a cabo del 21 al 31 de agosto, en el corazón del Pueblo Mágico de Múzquiz.