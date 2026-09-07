Motociclista Fernando Azael N embestido por tráiler en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un motociclista identificado con el nombre de Fernando Azael N fue embestido por un tráiler durante la mañana de este pasado lunes sobre el bulevar Palaú-El Sauz, a la altura de la rotonda ubicada en la colonia Nicolás Torres.

El reporte fue recibido a las 07:47 horas ante las autoridades policiacas, siendo un usuario quien solicitó apoyo al informar sobre el accidente registrado.

De acuerdo con el reporte, el masculino de 22 años de edad viajaba a bordo de una motocicleta FT200, color negro, cuando fue impactado por el tráiler, quedando tirado sobre la carpeta asfáltica.

Los cuerpos de emergencia fueron alertados sobre este hecho para brindar la atención necesaria y determinar las condiciones en que ocurrió la situación.

Por lo que respecta al conductor de la unidad de carga pesada, se identificó con el nombre de David N, de 51 años de edad, domiciliado en calle Mutualismo de la colonia Santísimo Redentor.

Destacó que se desplazaba por el bulevar Hidalgo, a bordo de un tractocamión marca Kenworth, color blanco, con placas 97-BM-8A, propiedad de Jacobo N y, al llegar a la rotonda, no respetó el alto correspondiente, colisionando con el motociclista.

El afectado resultó con laceraciones en diferentes partes del cuerpo, siendo trasladado por la Cruz Roja a un hospital privado donde diagnosticaron fractura de tobillo derecho y fractura de costillas del mismo lado.

Por lo que respecta al trailero, aceptó su responsabilidad, llegando a un acuerdo con el afectado.