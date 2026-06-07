Ley seca en Coahuila: Fernando Mondragón Aguilar advierte sobre sanciones

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento en el municipio de San Juan de Sabinas, exhortó a la ciudadanía a respetar la disposición de la ley seca durante la contienda electoral, evitando la venta y consumo de bebidas alcohólicas para prevenir sanciones de consideración.

Esta medida, implementada en el Estado de Coahuila, busca garantizar el orden y la tranquilidad en el proceso democrático de este domingo 7 de junio.

Mondragón Aguilar explicó que recibieron un oficio enviado por el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, el cual fue turnado a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para que se notificara a propietarios de bares, cantinas, expendios, depósitos y salones de eventos sociales sobre las consecuencias de incumplir la normativa.

"Es importante que todos los negocios tengan conocimiento de las sanciones que pueden enfrentar", la ley seca, recordó, es una disposición que se aplica en cada proceso electoral y prohíbe la venta y consumo de alcohol.

En esta ocasión, está vigente desde las 00:00 horas del sábado y, hasta las 24:00 horas de este domingo, periodo en el que ningún establecimiento podrá comercializar bebidas embriagantes.

La circular fue distribuida con anterioridad, entre los negocios para su observancia obligatoria. El funcionario advirtió que las autoridades realizarán recorridos para detectar posibles violaciones a la ley seca.

En caso de incumplimiento, se aplicarán sanciones administrativas que pueden incluir la clausura de negocios, un proceso que resulta costoso y complicado para los propietarios. Por ello, recomendó evitar riesgos y cumplir con la disposición.

Finalmente, Mondragón Aguilar hizo un llamado a todos los establecimientos y, a la ciudadanía en general para que se apeguen a la normativa.

Subrayó que, el objetivo es que la jornada electoral se desarrolle en paz y con tranquilidad, permitiendo que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente seguro y ordenado.