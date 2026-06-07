Considerable afluencia de votantes en casilla especial en Sabinas, cuentan con mil boletas

SABINAS, COAH.- En el marco de la jornada electoral de este domingo, la casilla especial 0693, instalada en el Club de Leones de esta ciudad, recibió un promedio de mil boletas destinadas para los votantes en tránsito o que van de paso.

Desde temprana hora, la ciudadanía comenzó a concentrarse en el lugar para cumplir con su deber democrático.

Alrededor de 100 personas se encontraban reunidas en el exterior de la casilla durante la mañana, aguardando su turno para ingresar y emitir su voto libre y secreto. Los ciudadanos acudieron con responsabilidad y compromiso para participar en la elección de sus representantes.

La apertura de las urnas se realizó en punto de las nueve de la mañana, contando con la presencia de los funcionarios de casilla, quienes se encargaron de garantizar el correcto desarrollo del proceso. Se reportó la asistencia de entre 7 y 9 personas en funciones, además de los representantes de cada partido político, quienes supervisaron la jornada.

El ambiente en la casilla se mantuvo ordenado, con ciudadanos que esperaban pacientemente su turno para ejercer el voto. La presencia de adultos mayores destacó como un ejemplo de participación cívica, reflejando el interés de este sector de la población en fortalecer la democracia mediante su intervención activa en las urnas.

De esta manera, la casilla 0693 se convirtió en un punto de referencia de la jornada electoral en Sabinas, mostrando la importancia del compromiso ciudadano y la relevancia de la participación en el proceso democrático que busca renovar el Congreso del Estado de Coahuila.