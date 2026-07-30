Múzquiz celebra el Festival Internacional del Folklor: bailes y cultura

MÚZQUIZ, COAH.- El Gobierno del Estado de Coahuila, en coordinación con el Gobierno Municipal de Múzquiz, en el marco del Geoparque Múzquiz UNESCO, realizará este sábado una demostración de bailes tradicionales como parte del Festival Internacional del Folklor, informó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

El encuentro cultural reunirá en un mismo escenario a agrupaciones folklóricas de México, Colombia, Chile y Argentina, que presentarán expresiones artísticas representativas de sus respectivas tradiciones.

La actividad se llevará a cabo el sábado 1 de agosto, a las 19:00 horas, en la Plaza Principal de Múzquiz, dijo la alcaldesa, donde el acceso será completamente gratuito para el público.

El festival tiene como propósito fortalecer el intercambio cultural entre los países participantes, además de promover y difundir las tradiciones a través de la música y la danza.

Las autoridades estatales y municipales extendieron la invitación a las familias de Múzquiz y, a los visitantes de la Región Carbonífera, así como turistas para asistir a este espectáculo, que forma parte de las actividades culturales impulsadas en el municipio.

Con este evento, Múzquiz se consolida como un espacio para la promoción del patrimonio cultural y el fortalecimiento de la identidad, al recibir una muestra internacional de expresiones folklóricas.