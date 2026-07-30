Inauguran arco de bienvenida en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- Habitantes de esta comunidad fueron testigos de la inauguración de la remodelación del arco de bienvenida, obra realizada con el respaldo de la administración municipal 2025-2027, encabezada por la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez.

El director de Obras Públicas, Elmer Rocha García, informó que los trabajos representaron una inversión de 550 mil pesos, destinados a mejorar integralmente la imagen de esta estructura ubicada en el acceso principal de la población.

Explicó que la obra incluyó la demolición de la parte superior del arco, instalación de una nueva estructura mediante un sistema de panel, además de trabajos de acabado y afinado.

También se rehabilitaron los muros y se aplicó pintura base con acabado en toda la estructura, incluyendo las molduras, además de la instalación de reflectores para resaltar durante la noche sus elementos arquitectónicos y la colocación de letras en color oro.

A nombre de las familias de la Villa de Esperanzas, la ciudadana Juanita Ramírez Romero, expresó su agradecimiento a la alcaldesa por hacer posible la rehabilitación, al considerar que el arco representa la primera imagen que reciben las personas que llegan a la comunidad.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que el arco de bienvenida fue construido en el año 2008 y después de 18 años, luce renovado, con lo que se mejora la imagen de entrada a la Villa de Esperanzas, reafirmando el compromiso de rescatar, conservar y embellecer espacios que forman parte de la identidad y orgullo del municipio.