Ayuntamiento de Múzquiz otorga edificio al COBAC en Villa de Esperanzas

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- El Ayuntamiento de Múzquiz otorgó en comodato al Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC) de Esperanzas un edificio que forma parte del patrimonio municipal, con el propósito de que sea utilizado por los estudiantes para cursar su formación de nivel medio superior.

La medida busca que los jóvenes de Villa de Esperanzas y comunidades cercanas cuenten con un espacio adecuado al que puedan acudir para continuar con sus estudios, sin necesidad de trasladarse a otros sectores para recibir su preparación académica.

Actualmente, el COBAC cuenta con un aula dentro de la escuela secundaria "Eulalio Amadeo Sánchez Hernández", espacio que ha permitido atender parte de las necesidades de los estudiantes. Sin embargo, ante el crecimiento de las actividades educativas, el Ayuntamiento de Múzquiz estableció un convenio con el COBAC para facilitar el uso del inmueble municipal y ampliar las posibilidades de atención a los alumnos.

El edificio podrá utilizarse en horario matutino o vespertino, de acuerdo a lo planeado por autoridades del plantel, además de permitir el desarrollo de otro tipo de actividades académicas y complementarias. Cabe señalar que el inmueble albergó en su momento a la preparatoria "Profesor Federico Berrueto Ramón", por lo que nuevamente será destinado a fines educativos en beneficio de los jóvenes de esta comunidad y localidades cercanas.

Por lo pronto, padres de familia de la comunidad además de integrantes de la coordinación de Esperanzas, se avocaron a realizar limpieza en el edificio para posteriormente continuar con la rehabilitación, dejándolo listo para que los estudiantes cuenten con espacios dignos.