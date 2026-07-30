Activista Sandra Soto demanda justicia para víctimas indirectas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Víctimas indirectas de feminicidios pidieron, frente a la Fiscalía General del Estado, atención inmediata, acceso a los recursos establecidos en la Ley General de Víctimas y transparencia en los fondos destinados para su apoyo. Sandra Soto, activista y hermana de Serimar Soto Azúa, víctima de feminicidio, informó que las familias afectadas continúan en abandono institucional y deben asumir por cuenta propia los gastos derivados de su lucha por justicia. "Las familias de las víctimas siguen desamparadas", afirmó Soto, quien pidió que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) garantice apoyos como alimentación, educación, asistencia económica, atención psicológica, tanatológica y asesoría jurídica. La activista señaló que las víctimas indirectas tienen derechos establecidos en la legislación. "Así como se presentan a levantar el cuerpo, así debe presentarse la CEAV a leernos nuestros derechos como víctimas indirectas", expresó. Soto también cuestionó la falta de acceso a los recursos destinados para la atención de víctimas y exigió cuentas sobre los fondos asignados a programas para mujeres en Coahuila. Afirmó que las familias deben cubrir gastos de traslado, alimentación y asistencia durante sus procesos, además de enfrentar afectaciones laborales por acudir a manifestaciones y diligencias. La activista anunció que impulsarán un Encuentro Nacional de Víctimas de Violencia Feminicida, cuya sede será Coahuila, con el objetivo de promover un amparo colectivo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Explicó que este recurso busca garantizar el acceso a los apoyos económicos y servicios que corresponden a las víctimas, así como exigir que las instituciones cumplan con sus obligaciones. Durante la protesta, Soto recordó los recientes feminicidios de Silvia, Araceli, Andrea, Nora y Marta, y advirtió que la falta de atención institucional contribuye a que más familias enfrenten las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Finalmente, convocó a víctimas de violencia a acercarse a los colectivos para conocer sus derechos y participar en la defensa del acceso a la justicia y la reparación integral.