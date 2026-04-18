Festival Vaquero fortalece economía en Múzquiz, expresa alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Festival Vaquero, organizado por la Asociación Ganadera Local, fortalece sin lugar a dudas la economía del Municipio de Múzquiz, expresó la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez al destacar que, estas festividades junto con la cabalgata, deja una amplia derrama económica no únicamente en la cabecera municipal para la región, beneficiando a comerciantes, prestadores de servicios y familias que participaron en las actividades.

La edil expresó su satisfacción por ver a las familias muzquenses reunidas en un ambiente de celebración, resaltando que estas festividades fortalecen la identidad cultural y generan unión comunitaria. Además, subrayó que la presencia del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, engalanó el festival y dio realce a la importancia de este encuentro.

El impacto del Festival Vaquero en la economía local

El Festival Vaquero atrajo visitantes de distintos municipios y también del extranjero, lo que confirma el creciente interés turístico hacia Múzquiz, reconocido como Pueblo Mágico. La alcaldesa mencionó que cada año aumenta el número de turistas, lo que impulsa la economía local y proyecta la riqueza cultural de la región.

Durante los festejos, los asistentes disfrutaron de actividades tradicionales, música, gastronomía y exhibiciones ganaderas, que mostraron el orgullo de las raíces vaqueras de Múzquiz. La convivencia entre locales y visitantes reforzó el carácter hospitalario del municipio y dejó gratos recuerdos entre quienes participaron.

Compromiso con la cultura y el turismo

Finalmente, Laura Jiménez Gutiérrez reiteró su compromiso de seguir apoyando estas celebraciones que fortalecen la economía y la cultura local. Con el éxito del Festival Vaquero, Múzquiz reafirma su lugar como un destino turístico y cultural de gran relevancia en Coahuila.