Firma de escrituras en Villa Palaú para el desarrollo patrimonial en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- En un acto significativo para el desarrollo patrimonial de las familias de Múzquiz, la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez encabezó la firma de nuevas escrituras como parte del quinto Módulo Itinerante de Escrituración, instalado en esta Villa.

Esta iniciativa se llevó a cabo en coordinación con la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila (CERTTURC), con el objetivo de acercar servicios legales de escrituración a bajo costo.

Durante su intervención, la alcaldesa Laura Jiménez destacó la relevancia de este programa para brindar certeza jurídica y tranquilidad a las familias.

"Hoy damos continuidad al convenio con el Estado, a través de CERTTURC, para acercar servicios de escrituración a bajo costo y brindar certeza jurídica a más habitantes de Múzquiz.

"Agradezco profundamente a nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas por su respaldo constante", expresó la primera autoridad del Municipio".

La edil también reconoció el esfuerzo conjunto de los equipos del chaleco verde y de las autoridades que participan en el proceso de regularización de la tenencia de la tierra.

"Invito a todas y todos a aprovechar esta oportunidad, porque contar con sus escrituras significa dar seguridad y tranquilidad a su patrimonio", añadió.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz reafirma su compromiso con el bienestar de las familias y la mejora en la calidad de vida de sus habitantes, consolidando una política pública que fortalece el arraigo y la seguridad jurídica en la región.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas el Arquitecto Elier Sandoval, coordinador regional de CERTTURC; licenciado Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera; licenciado Federico Quintanilla Riojas, coordinador regional de Mejora; licenciado Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora en Múzquiz; ingeniero Romaldo Hernández Álvarez, director municipal de Tenencia de la Tierra y la licenciada Perla Maldonado, coordinadora de la Villa de Palaú.