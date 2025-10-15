Emergencia vial: grúa termina volcada en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.– La mañana de este miércoles se registró un aparatoso accidente en el kilómetro 26 de la carretera Saltillo–Monterrey, en dirección hacia la capital de Nuevo León, luego de que una grúa tipo plataforma terminara volcada sobre la lateral derecha de la vía.

De acuerdo con los reportes, la unidad siniestrada pertenece a la empresa Grúas San José y era conducida por Juan Francisco Morales Aguilera, quien afortunadamente resultó ileso y logró salir por su propio pie tras el percance.

Según la versión del conductor, mientras circulaba por la autopista perdió el control de la grúa al tomar la orilla del camino, lo que ocasionó que se saliera del pavimento y terminara volcada sobre el derecho de vía.

A consecuencia del impacto, la unidad comenzó a derramar combustible, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia para evitar un riesgo mayor. Personal de Protección Civil y Bomberos controló el derrame —proveniente de una manguera suelta— y aplicó material absorbente para eliminar cualquier posibilidad de ignición.

Elementos de la Guardia Nacional División Caminos acudieron al lugar, tomaron conocimiento del accidente y abanderaron la zona mientras se realizaban las maniobras para levantar la grúa y liberar la vialidad.

El tránsito vehicular en el área se vio afectado por varios minutos, pero finalmente fue restablecido sin mayores contratiempos.