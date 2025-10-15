Padres de Jardín de Niños Apolonio M. Avilés en alerta por reubicación escolar

SALTILLO, COAHUILA.– Padres de familia del Jardín de Niños Apolonio M. Avilés advirtieron que podrían dar de baja a sus hijos ante la falta de respuesta favorable de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la decisión unilateral de trasladar a cerca de 200 alumnos al Jardín Insurgentes de 1810, ubicado en la colonia Águila de Oro.

La inconformidad surgió luego de que, tras dos semanas de clases en línea por daños estructurales en el plantel original, la comunidad fue notificada de que los estudiantes serían reubicados.

Aunque se presentaron tres posibles alternativas el sótano de la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, el Jardín Ildefonso Villarello y el Jardín Insurgentes de 1810, los padres denunciaron que la SEP decidió sin consultarlos.

Durante un recorrido por las instalaciones del nuevo plantel, los tutores manifestaron su preocupación por la ubicación alejada, la falta de condiciones adecuadas y la inseguridad del entorno.

Carla Patricia, madre de un alumno del turno vespertino, señaló que el inmueble colinda con una construcción abandonada y presenta riesgos de deslaves "Es un kínder que no está en condiciones. No se trata de capricho, sino de seguridad para nuestros hijos", expresó.

Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Lupita Navarro, afirmó que al menos 26 alumnos ya han sido dados de baja y que podrían sumarse más si la autoridad no reconsidera la reubicación. "Muchos preferirán retirarlos antes que exponerlos", advirtió.

Sin embargo, los padres sostienen que la medida contradice los acuerdos previos y solicitaron a la SEP una opción más céntrica y segura, como el Jardín Coahuila.