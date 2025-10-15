Alcalde de Saltillo supervisa repavimentación en bulevar Francisco I. Madero

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó los trabajos de repavimentación que se realizan en el bulevar Francisco I. Madero, en donde afirmó que esta obra beneficiará a miles de personas de diferentes colonias del sector.

El alcalde destacó que tan sólo en esa parte del sur poniente de la ciudad se invierten más de 20 millones de pesos en pavimentación, drenaje, electrificación y agua potable.

Díaz González afirmó que este tipo de obras se realizan en todos los sectores de la ciudad y son posibles gracias al apoyo que se recibe por parte del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Con esta repavimentación vamos a renovar por completo este bulevar que atraviesa varias colonias de este sector de Saltillo, esperamos entregar este proyecto concluido en las próximas semanas", afirmó el alcalde Díaz González.

Las colonias beneficiadas con esta obra son: 23 de Noviembre, Ampliación 23 de Noviembre, El Álamo, Nueva Jerusalén, Diana Laura Riojas de Colosio, María del Carmen Cavazos, San Juanita, por mencionar algunas.

En su recorrido, Javier Díaz González también aprovechó para atender las inquietudes y peticiones de las vecinas y vecinos que viven en ese sector, a quienes señaló que gracias a ese trabajo entre sociedad y gobierno, Saltillo es una mejor ciudad.

El Alcalde dio a conocer que la repavimentación del bulevar Francisco I. Madero registra un avance del 30 por ciento, por lo que estará lista en el mes de noviembre.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, recordó que el recarpeteo de la vialidad se realizará entre la Calzada Antonio Narro y el camino vecinal a General Cepeda, lo que comprende un tramo de 1.3 kilómetros y una superficie de más de 25 mil metros cuadrados.

Agregó que la inversión en esta obra es de 7.2 millones de pesos y la labor consiste en el fresado o retiro de la antigua superficie, limpieza, riego de liga y colocación de la nueva carpeta asfáltica, así como la renivelación de válvulas y brocales existentes.

Quienes habitan aquel sector de la ciudad agradecieron al alcalde Javier Díaz González por haber atendido la petición de recarpetear esta vialidad que usan para llegar a sus actividades cotidianas.