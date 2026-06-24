Castaños: Fiscalía General del Estado investiga abandono de recién nacido

MONCLOVA, COAH.- La Fiscalía General del Estado continúa con las investigaciones para esclarecer el abandono de un recién nacido localizado la mañana de este miércoles en un contenedor de basura en el municipio de Castaños, mientras se buscan indicios que permitan identificar a los responsables.

El delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Everardo Lazo Chapa, informó que las diligencias se encuentran en una etapa inicial, por lo que aún no existe información concluyente sobre las circunstancias en que ocurrió el nacimiento del menor.

El funcionario explicó que una de las principales líneas de investigación apunta a que el alumbramiento pudo haberse registrado en un domicilio particular y no en una institución médica; sin embargo, aclaró que dicho dato aún está siendo verificado por los agentes encargados del caso.

"Estamos realizando las primeras investigaciones. Apenas tenemos alrededor de una hora con el reporte y son datos que deben corroborarse", señaló el delegado regional.

Lazo Chapa indicó que, de manera preliminar, existe la presunción de que pudiera tratarse de un parto prematuro y espontáneo, debido a las condiciones en que fue localizado el recién nacido. No obstante, enfatizó que esa hipótesis deberá ser confirmada mediante los dictámenes médicos y las investigaciones correspondientes.

El representante de la Fiscalía subrayó que por el momento no se pueden adelantar conclusiones sobre la forma en que ocurrieron los hechos ni sobre la identidad de la persona que abandonó al menor.

Asimismo, destacó que no existen antecedentes recientes de un caso similar en la región, de acuerdo con los registros disponibles en la dependencia.

Mientras avanzan las indagatorias, las autoridades mantienen coordinación con las instituciones de salud para conocer la evolución médica del recién nacido, quien permanece bajo atención especializada tras haber sido rescatado con vida.