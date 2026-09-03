Detienen a un hombre en cateo de la Fiscalía en Sabinas

SABINAS, Coah. - La Fiscalía General del Estado realizó un cateo en la colonia San Antonio de esta ciudad, lo anterior como parte de los operativos permanentes que se mantienen en la Región Carbonífera.

Durante la diligencia, elementos de la Fiscalía cumplimentaron el arresto de una persona del sexo masculino, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones.

Asimismo, como resultado de la acción, se realizó el aseguramiento de diferentes cantidades de un narcótico con características propias de la metanfetamina, de acuerdo con la información proporcionada por la autoridad.

El operativo forma parte de las acciones implementadas por las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, para combatir la distribución de sustancias ilícitas y fortalecer la prevención de delitos en los municipios de la Región Carbonífera.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, destacó que estas diligencias se mantienen de manera permanente y continúan en el marco de las estrategias de seguridad implementadas en la entidad.

Señaló que, con este tipo de acciones, se continúa con el blindaje de Coahuila y el fortalecimiento de los operativos de prevención, con el objetivo de mantener condiciones de seguridad para la población.

A la fecha se han realizado 68 cateos en diferentes puntos de los municipios que conforman la Región Carbonífera.