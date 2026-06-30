Juan N hallado sin signos vitales en su domicilio en Sabinas

VILLA DE CLOETE, MPIO. DE SABINAS, COAH.- Una persona de edad avanzada fue localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en el barrio Uno de esta Villa, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán.

La autoridad confirmó que, el caso corresponde al décimo suicidio registrado en esta cuenca, lo cual es lamentable, ante la irreparable pérdida de seres humanos.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue identificada como Juan N y hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que habrían derivado en el hecho.

Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal acudieron al inmueble ubicado sobre la calle Francisco Sarabia como primeros respondientes, tras el reporte realizado a los números de emergencia.

Al sitio también arribaron paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación y continuar con el procedimiento legal.

La víctima fue localizada en su hogar en el barrio Uno, lo que genera preocupación en la comunidad. Las autoridades han señalado que este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes en la región, lo que ha llevado a un llamado a la acción para abordar la salud mental.

Este caso marca el décimo suicidio registrado en la cuenca, un problema que afecta a la región. La comunidad se encuentra alarmada por la creciente cifra de suicidios, lo que ha llevado a diversas organizaciones a ofrecer apoyo y recursos para quienes lo necesiten.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las causas de este lamentable hecho. Se espera que la Fiscalía General del Estado proporcione más información en los próximos días, mientras se llevan a cabo las diligencias pertinentes.