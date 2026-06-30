Mujer se autolesiona tras crisis emocional en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Una mujer de 27 años de edad resultó lesionada en las muñecas de ambas manos luego de autolesionarse durante una crisis emocional, en hechos registrados la madrugada de este martes en la colonia 28 de Noviembre.

El incidente ocurrió sobre el cruce de las calles Gardenia y Francisco Villa, donde elementos de Seguridad Pública Municipal atendieron el reporte y localizaron a la mujer, identificada como Anahí N, en un lote baldío.

De acuerdo con la información recabada por los oficiales, la ciudadana manifestó que se había provocado las lesiones utilizando un fragmento de vidrio, por lo que se procedió a brindarle atención por parte de la CRU Roja.

Las primeras investigaciones establecen que, momentos antes, Anahí N presuntamente había sostenido un altercado con su pareja sentimental, a quien habría agredido, sin que éste respondiera a la agresión.

Posteriormente, la mujer ocasionó daños en los cristales del inmueble y, presuntamente durante la crisis emocional que atravesaba, terminó por autolesionarse en las manos.

Las autoridades municipales realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido y brindar la atención necesaria conforme a los protocolos establecidos para este tipo de incidentes.