Floristas de Puebla e Hidalgo llegan a Múzquiz para el Día de las Madres

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Floristas del Estado de Puebla e Hidalgo arribaron al Municipio de Múzquiz con la venta diversa de flores naturales, alusivo al Día de las Madres.

Situados en la Plaza Fundadores de esta localidad como ya es tradición, los comerciantes informaron que cuentan con precios accesibles para que la ciudadanía pueda adquirir la mercancía sin afectar su economía.

Abel López Soto, expresó que, por ejemplo, la docena de gladiolas tiene un costo de 150 pesos, los ramos en diversas variedades, dependiendo del modelo, tienen un precio que va desde los 200 hasta los 450 pesos, adaptándose a distintos presupuestos.

Las flores vienen directamente de la central de abastos de la Ciudad de México, garantizando frescura y variedad para las familias de esta Región Carbonífera.

En esta ocasión son 19 los comerciantes que llegaron al Municipio de Múzquiz, donde cada año les va muy bien gracias a la respuesta de la ciudadanía, quienes gustan por adquirir flores naturales para regalar a las madres de familia en vida o bien llevar a los sepulcros.

Cabe señalar que estas personas estarán en la cabecera municipal solo hasta el domingo, en espera de que la ciudadanía adquiera sus artículos, de esta manera, la presencia de los floristas se ha convertido ya, en una tradición previa al 10 de mayo.

Los vendedores invitaron a las familias a visitar la Plaza Fundadores durante el fin de semana para adquirir arreglos florales y aprovechar los precios de temporada.