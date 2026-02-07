Reubican Instancia Municipal de la Mujer en instalaciones del DIF en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, COAH.- La titular de la Instancia Municipal de la Mujer, la maestra Angélica Liliana Solís Zamora, informó sobre la reubicación de las oficinas de este organismo, las cuales ahora se encuentran en un área del Sistema DIF Municipal.

Con este cambio se busca fortalecer la atención y el acompañamiento a las mujeres que requieren apoyo en distintos ámbitos.

La funcionaria explicó que la decisión se tomó por indicaciones del alcalde Óscar Ríos Ramírez y de la licenciada Karina Ríos Ornelas, presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quienes coincidieron en que la cercanía con esta dependencia permitirá brindar un servicio más integral y accesible.

Solís Zamora detalló que las mujeres que necesiten asistencia podrán acudir al nuevo espacio en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

En estas instalaciones se ofrece atención psicológica, asesoría legal y trabajo social, servicios que buscan dar respuesta a las distintas problemáticas que enfrentan las mujeres en la comunidad.

Asimismo, destacó que el inicio de este año ha traído noticias alentadoras, ya que los llamados "Puntos Violetas" se encuentran actualmente en todas las tiendas de conveniencia.

En dichos establecimientos, el personal ha sido capacitado con protocolos específicos para auxiliar a mujeres en situación de riesgo, lo que representa un avance significativo en materia de prevención y apoyo.

Finalmente, recordó que durante diciembre del año pasado se realizaron pláticas en instituciones educativas para prevenir la violencia en el noviazgo.

Durante este 2026, la Instancia Municipal de la Mujer continuará con estas actividades en secundarias, acompañada por personal del Centro Libre, con el objetivo de sensibilizar a los jóvenes y seguir impulsando acciones que fortalezcan la protección y el respeto hacia las mujeres.