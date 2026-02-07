Reactivan transporte público y escolar en ejidos del Municipio de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, COAH.- En coordinación con el Ayuntamiento que encabeza el alcalde Óscar Ríos Ramírez, el plantel Cecytec de la Villa de San Juan de Sabinas firmó un convenio de apoyo para reactivar el servicio de transporte público y escolar.

Con esta medida se busca beneficiar tanto a los habitantes de la comunidad como a los estudiantes de nivel bachillerato y secundaria, quienes contarán con un medio seguro y accesible para trasladarse a sus actividades académicas.

Así lo informó el ingeniero Félix Romo Martínez, director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila (Cecytec), quien explicó que el acuerdo se concretó tras la visita del alcalde al plantel, en el marco del arranque del semestre escolar.

Importancia del convenio para el transporte escolar

Durante el encuentro se destacó la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los jóvenes que diariamente acuden a clases desde comunidades rurales.

El convenio permitirá reactivar el transporte hacia los ejidos, lo que implica una inversión significativa en el mantenimiento del autobús escolar del Cecytec; en tanto, la Presidencia Municipal absorberá el sueldo del chofer y los gastos de mantenimiento del camión.

Con ello se asegura que el vehículo se encuentre en óptimas condiciones para brindar un servicio eficiente y seguro a más de 56 estudiantes de diferentes niveles académicos.

Comunidades beneficiadas

Entre las comunidades beneficiadas se encuentran los ejidos Zaragoza, El Gallo, Santa María, Rancho Nuevo y La Minita. En este contexto, Romo Martínez agradeció el respaldo del maestro Pedro García, director de la Secundaria Técnica No. 27 Agropecuaria, quien también se sumó a los esfuerzos para que los jóvenes de distintos niveles educativos tengan acceso al transporte.

Finalmente, se informó que la directora general del Cecytec, Lucía Azucena Ramos Ramos, realizó una aportación adicional para fortalecer el proyecto.

Gracias a la suma de voluntades, el servicio de transporte escolar comenzará a operar a partir del próximo martes, beneficiando no solo a estudiantes del Cecytec, sino también a jóvenes de secundaria y de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC).