Tráiler se da a la fuga tras brutal choque en el libramiento Óscar Flores Tapia

Ramos Arizpe, Coahuila.– Un hombre de 60 años resultó lesionado durante la madrugada de este sábado, luego de verse involucrado en un accidente vial sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, en el tramo Saltillo–Ramos Arizpe, a la altura del kilómetro 4, frente a la empresa Sanhua.

De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo Chevrolet Onix color blanco circulaba con normalidad cuando un tráiler con caja salió de manera repentina y sin la debida precaución, lo que provocó que no pudiera frenar a tiempo y terminara impactándose contra la parte trasera de la unidad de carga.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Tras el choque, el tráiler involucrado se dio a la fuga, dejando al conductor afectado en el lugar. El lesionado fue identificado como Marco Antonio Guzmán Cabrera, de 60 años de edad, con domicilio en la colonia Amistad, en la ciudad de Saltillo.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras valorarlo, determinaron su traslado en código amarillo al Hospital General de Zona No. 89 del IMSS. Durante la atención prehospitalaria, el propio afectado señaló que viajaba con el cinturón de seguridad al momento del accidente. No obstante, los socorristas detectaron signos vitales alterados, ya que presentó una crisis hipertensiva, motivo por el cual fue trasladado para una valoración médica más detallada.

Acciones de la autoridad

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y se espera que se realicen las investigaciones necesarias para dar con el paradero del conductor del tráiler que huyó del lugar.