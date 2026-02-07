Ejidatarios de Santa María exigen reparación de daños a minera Zapalinamé

EJIDO SANTA MARÍA, COAH.- Habitantes de este ejido manifestaron que aún no han recibido una solución a sus exigencias de reparación de los daños ocasionados en sus viviendas por la empresa minera Zapalinamé.

Señalan que las afectaciones se han prolongado sin respuesta, pese a los compromisos asumidos por la compañía.

Mario Ayala Alvarado, comisariado ejidal, explicó que son 23 los inmuebles afectados y que el plazo de tres meses otorgado a la empresa para atender sus demandas ya venció. "No han cumplido con lo que prometieron", expresó, al subrayar la inconformidad de los habitantes.

El representante ejidal detalló que lo que buscan es la reparación de las estructuras dañadas en las casas habitación, las cuales presentan afectaciones derivadas de la actividad minera.

Añadió que, además de las grietas, se han registrado hundimientos en algunas viviendas, lo que incrementa la preocupación de las familias afectadas.

Ayala Alvarado advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, podrían manifestarse nuevamente en el camino que conduce a la mina. Actualmente, dijo, las operaciones se encuentran detenidas y únicamente se realizan labores de mantenimiento, lo que abre la posibilidad de nuevas protestas en los próximos días.

Finalmente, recordó que el plazo venció el pasado 9 de enero y que, hasta la fecha, no se ha retomado el diálogo con representantes de Zapalinamé.

El comisariado ejidal reiteró que continuarán con las exigencias hasta lograr que se reparen los daños y se garantice la seguridad de las viviendas del sector ejidal.