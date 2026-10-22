Sindicato de filarmónicos organiza festejo del Día del Músico en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- El secretario general del sindicato de filarmónicos de la sección 236 en el municipio de San Juan de Sabinas, Francisco Javier Alarcón Muñoz, informó que los músicos agremiados se preparan para la temporada de posadas y eventos familiares.

Señaló que la mayoría de los grupos ya tienen fechas separadas para posadas, XV años y bodas en la Región Carbonífera, lo que refleja una reactivación del trabajo que estuvo muy "flojo" meses anteriores por la situación económica.

Indicó que actualmente cuentan con 19 grupos agremiados y tres más que tienen la intención de adherirse a la sección 236, con quienes ya sostienen pláticas para que en esta semana pasen a formar parte del sindicato de filarmónicos.

Destacó que se prepara además el festejo del Día del Músico y de Santa Cecilia para el mes que entra, con más de la mitad de la organización avanzada, por lo que todo está listo para celebrar de manera tradicional a todo el gremio musical.

Respecto a la polémica del uso de inteligencia artificial para elaborar canciones, lamentó que la IA sustituya el talento, pues componer implica inspiración, sentimiento y trabajo mental para musicalizar y hacer arreglos, por lo que aplaudió que las radiodifusoras decidan no difundir música elaborada por IA.

Finalmente explicó que los DJs pueden ingresar al gremio, como ocurre en otros estados de la República, además de que el sindicato trabaja en su regularización legal tras la pérdida del acta constitutiva, con una nueva asamblea para ratificar la mesa directiva, obtener la toma de nota y los pliegos de garantías que den validez a los derechos de los músicos en San Juan de Sabinas.