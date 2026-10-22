Bomberos controlan incendio de Jeep Cherokee en panteón municipal

NUEVA ROSITA, Coah.- Una camioneta Jeep Cherokee Laredo fue consumida por el fuego en el panteón municipal de Nueva Rosita, presuntamente a causa de un cortocircuito.

La unidad, propiedad de Sandra Margarita N, de 29 años de edad, fue consumida por el fuego cuando se encontraba en el cementerio de esta ciudad.

De acuerdo con el reporte, la mujer señaló que acababa de llegar al panteón cuando repentinamente comenzó el incendio en su vehículo, solicitando el apoyo de los bomberos.

Desafortunadamente, las llamas se propagaron rápidamente y consumieron la unidad, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia, informó por su parte el director de la base, Roberto Ramos.

Los cuerpos de socorro procedieron a controlar el siniestro y realizar el enfriamiento del lugar para evitar percances mayores, destacó la autoridad.