Protección Civil Múzquiz combate incendio forestal en La Lajita

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte incendio forestal consumió gran parte de la vegetación y pastizales, además de varias cabezas de ganado, sobre la carretera estatal Múzquiz-Boquillas del Carmen, a la altura de La Lajita, poco antes de llegar al Río Sabinas.

La emergencia obligó a la rápida movilización de los cuerpos de auxilio, encabezados por Protección Civil Municipal bajo la dirección del ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Por espacio de siete horas, brigadistas de CONAFOR, bomberos y SEDENA, combatieron intensamente las llamas de este siniestro, que de acuerdo con las primeras indagaciones pudo haber sido provocado.

Las labores se complicaron debido a la extensión del terreno afectado y las condiciones climáticas adversas que favorecieron la propagación del fuego por el lugar.

En apoyo a las tareas de sofocación, elementos de bomberos provenientes de Palaú y Barroterán se sumaron con dos unidades bomberas equipadas con capacidad de 10 mil litros de agua cada una.

Su intervención resultó fundamental para contener el avance del incendio y evitar que alcanzara zonas habitadas cercanas, poniendo en riesgo algunas propiedades.

Los fuertes vientos registrados durante la jornada intensificaron la emergencia, provocando que las llamas alcanzaran dos postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), los cuales colapsaron.

A pesar de la magnitud del siniestro, las autoridades confirmaron que ningún brigadista resultó herido durante las labores de combate que se prologaron por varias horas.

Finalmente, tras un arduo esfuerzo coordinado, el fuego fue controlado y los elementos de emergencia, quienes pasadas las 22:00 horas retornaron a sus respectivas bases.

Las autoridades locales señalaron que se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar las causas del incendio y reforzar las medidas de prevención en Múzquiz.