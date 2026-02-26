Laura Jiménez Gutiérrez agradece apoyo del gobernador en Múzquiz

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, reconoció que el municipio ha logrado importantes avances en su reconstrucción gracias al respaldo del gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Destacó que la sinergia entre el ayuntamiento y el gobierno estatal ha permitido llevar obras sociales y proyectos que benefician directamente a las familias de la región.

Durante la visita del mandatario estatal, la edil expresó su agradecimiento por el compromiso mostrado hacia las comunidades de Múzquiz.

"Me siento muy contenta y muy honrada de poder recibir nuevamente a nuestro gobernador, cumpliendo compromisos y trabajando siempre en coordinación", señaló.

Jiménez Gutiérrez subrayó que las obras sociales que han llegado al municipio representan un hecho histórico, pues han permitido avanzar en la reconstrucción de colonias y comunidades que requerían atención urgente.

La alcaldesa reiteró su respeto y compromiso para seguir trabajando en conjunto con el gobierno estatal que dirige el mandatario estatal.

Entre los proyectos impulsados se encuentran pavimentaciones, infraestructura educativa y acciones de salud, que han sido clave para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

La edil enfatizó que estas acciones son muestra de un gobierno cercano a la gente, que cumple compromisos y responde con hechos lo cual se reconoce y agradece.

Finalmente, la alcaldesa aseguró que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas seguirá siendo fundamental para consolidar el desarrollo de Múzquiz.

"Es histórico todo lo que se ha podido realizar para la reconstrucción de nuestro municipio", concluyó, reafirmando que el trabajo conjunto entre estado y municipio es la base para transformar la vida de las familias coahuilenses.