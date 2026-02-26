Frontera: Avances en salud pública tras reunión

Frontera, Coah. - La alcaldesa Sari Pérez Cantú participó en la reunión regional de salud celebrada en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera, donde se contó con la presencia del Secretario de Salud del Estado, Eliud Aguirre Vázquez, así como autoridades de las Jurisdicciones Sanitarias 04 y 08 y alcaldes de la Región Centro. En este encuentro se revisaron los indicadores epidemiológicos más recientes y se fortaleció la coordinación interinstitucional para hacer frente a los principales retos en materia de salud pública.

Durante la sesión de trabajo se presentaron cifras actualizadas sobre dengue, rickettsia y sarampión. Destacó la reducción del 87 por ciento en los casos confirmados de dengue en Coahuila, al registrarse poco más de setecientos casos en 2025, en comparación con los más de cinco mil reportados en 2024. Este avance refleja el esfuerzo conjunto entre Estado y municipios, en el que Frontera ha tenido una participación activa.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú asistió acompañada por el director de Salud Municipal, doctor Miguel Ángel Sánchez Leija. Se reiteró la importancia de mantener y reforzar acciones preventivas como la descacharrización y la abatización en colonias y sectores prioritarios, dejando la fumigación como medida complementaria. Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas estrategias, eliminando criaderos potenciales y contribuyendo a la prevención de enfermedades transmitidas por vector.

En cuanto al sarampión, se destacó que Coahuila se mantiene entre los estados con menor número de casos a nivel nacional; no obstante, se acordó no bajar la guardia ante la situación registrada en entidades vecinas. Por ello, continuarán las jornadas de vacunación y la vigilancia epidemiológica permanente para proteger a la población.

Las munícipe refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para salvaguardar la salud de las familias fronterenses y fortalecer las estrategias preventivas en todo el municipio.